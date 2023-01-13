Умерла Наталья Садовская, бывшая балерина Большого театра

Умерла бывшая балерина Большого театра Наталья Садовская Фото: ТАСС

Бывшая артистка балета Государственного академического Большого театра Наталья Садовская умерла на 95-м году жизни, сообщает Московское государственное хореографическое училище имени Л. М. Лавровского.

«12 января 2023 года на 95-м году жизни скончалась Наталья Михайловна Садовская – выдающийся театральный деятель, балетовед, представитель знаменитой актерской династии… Коллектив Московского государственного хореографического училища, его руководство, педагоги и ученики, соболезнуют родным и близким Натальи Михайловны Садовской», – сказано на сайте училища.

Артистка была правнучкой Прова Садовского, от которого происходит известное театральное семейство Малого театра. Садовская в 1947 году окончила Московское хореографическое училище, став артисткой балета Большого театра. В 1956 году она была одной из участниц гастролей Большого театра в Лондоне.

Балерина является автором статей о балете «Театральная жизнь», «Театр», «Музыкальная жизнь». Артистка была организатором балетных фестивалей по всей России, например Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева в Казани. Садовская преподавала историю балета в Институте русского театра и в Московском государственном хореографическом училище имени Лавровского.