Reuters: десятый пакет санкций Евросоюза против России планируют подготовить к 24 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России должен быть готов к концу февраля 2023 года, он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключение большего числа банков от системы SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы.

"Они (дипломаты - прим. ред.) заявили, что десятый пакет санкций... должен быть готов к... 24 февраля", - говорится в сообщении агентства.

Также уточняется, что Варшава и Вильнюс планируют добиться ограничений на российский ядерный сектор, запрета на некоторые российские СМИ, отключения большего числа банков от системы SWIFT и прекращения торговли алмазами. Как считают дипломаты, дополнительные санкции следует наложить и на Белоруссию.

Ранее депутат Европарламента Садось сообщил, что Брюссель ускорил работу над десятым пакетом антироссийских санкций. Усилений ограничений является постоянным процессом, отметил депутат. По информации агентства РАР, страны Евросоюза хотят принять новый пакет санкций перед запланированным на начало февраля 2023 года саммитом Украина-Евросоюз в Киеве. Издание также уточнило, что новые ограничения Евросоюза затронут не только Россию, но и Белоруссию.

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