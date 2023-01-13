Шольц прокомментировал готовность поставок Украине немецких танков Leopard 2

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками в процессе поддержки Украины, поспешных решений приниматься не будет, сказал журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос по поводу готовности поставок немецких танков Leopard 2 Киеву.

Канцлер также указал на то, что Германия уже предоставила значительную помощь Украине.

"Мы будем предприниматься все для того, чтобы Германия и дальше оказывала поддержку Украине… не только нашим друзьям с Украины, которые борются за целостность и суверенитет своей страны, но и России: мы будем это делать столько, сколько нужно", - сказал Шольц, выступая на совместной пресс-конференции по результатам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Киеву тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на зарубежные СМИ, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.

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