Guardian: Британия объявит об отправке танков Challenger 2 на Украину 16 января 2023 года Фото: REUTERS

Британия уже 16 января 2023 года объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на украинские источники.

“Официальное заявление ожидается в понедельник (16 января 2023 года - прим. ред.), но украинские источники указали на то, что, как они понимают, в Британии уже приняли решение в пользу (передачи танков - прим.ред.)", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Берлин под давлением Вашингтона рассматривает вариант передачи Вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники. Какое именно немецкое вооружение может отправиться на Украину, уточнялось в материале РИА Новости. Как сообщало агентство со ссылкой на ряд зарубежных источников, в первую очередь, речь идет о танках Leopard 1 и Leopard 2, боевых машинах пехоты Marder и бронетранспортерах Fuchs.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ждать ли вторую волну мобилизации в России? (подробнее)