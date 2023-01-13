Инфляция в России оказалась меньше 12% в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфляция в России в 2022-м году составила 11,94%, причем в декабре на фоне второй за год индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства месячная инфляция ускорилась до 0,78% против 0,37% в ноябре, сообщил сегодня, 12 января, Росстат.

"В декабре 2022 года в сравнении с ноябрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,78%, в сравнении с декабрем 2021 года - 111,94% (в декабре 2021 года - 100,82%, в сравнении с декабрем 2020 года - 108,39%)", - уточнили в ведомстве.

По результатам ноября годовая инфляция была равной 11,98%.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции в России по итогам 2022-го года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кроме этого. глава ведомства отметил, что виден значительный потенциал для наращивания товарооборота с государствами АТР. РФ остается надежным партнером для работающих в стране зарубежных компаний.

Также ранее Центробанк заявил, что годовая инфляция в России составит 11-13% в 2022 году.

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