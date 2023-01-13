МАГАТЭ планирует разместить экспертов на украинских АЭС и Чернобыльской площадке Фото: Олег АДАМОВИЧ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместит по два эксперта на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

Как уточняется в заявлении агентства, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Южно-Украинскую и Ровенскую АЭС, а также Чернобыль с целью запуска миссии, состоящей из двух экспертов МАГАТЭ на каждом объекте.

Также группа экспертов из двух человек будет размещена на Хмельницкой электростанции.

Кроме этого, в МАГАТЭ отметили сохраняющуюся неустойчивость ситуации с внешним электроснабжением Запорожской атомной электростанции. В сообщении говорится, что миссия на текущей неделе провело очередную ротацию своей команды экспертов на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что после первичного обследования Рафаэль Гросси подтвердил, что физическая целостность Запорожской атомной электростанции (АЭС) была многократно нарушена, однако отказался без экспертиз заявлять, намеренными были повреждения или нет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ждать ли вторую волну мобилизации в России? (подробнее)