Трихолог предупредила подростков о последствиях окрашивания волос Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-трихолог-дерматовенеролог Татьяна Егорова предупредила подростков об опасности окрашивания волос у юном возрасте. Однако помнить о негативных последних окрашивания стоит и взрослым, напоминает эксперт.

По ее мнению, изменение цвета волос с помощью краски может быть рискованно - в результате может появиться аллергическая реакция на краску. а у детей возникнуть кожный дерматит. Об этом пишет NEWS.ru.

У подростков в возрасте 13-15 лет при такой процедуре могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы.

Перед походом в салон красоты доктор советует заранее проверить его по лицензиям и отзывам. Однако если краситься самим и в плохом салоне, не соблюдая инструкцию, то могут возникнуть различные проблемы. В одном из худших вариантов - волосы начнут отваливаться прямо у самых корней.