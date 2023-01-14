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НовостиПолитика13 января 2023 21:22

Полянский заявил, что Россия в ходе СВО стремится обеспечить права русскоговорящих жителей Украины

По его словам, носители русского языка подвергались многолетней травле со стороны киевского режима
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Полянский выступил с важным заявлением о ходе СВО на Украине

Дмитрий Полянский выступил с важным заявлением о ходе СВО на Украине

Фото: REUTERS

У России никогда не было цели уничтожить Украину, цель заключается в обеспечении защиты прав человека в стране. С таким публичным заявлением выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Вооруженные силы РФ в ходе проведения специальной военной операции на Украине защищают от притеснений русскоязычных граждан этой страны, которые подвергались многолетним издевательствам и преследованиям со стороны киевского националистического режима. Данное заявление высокопоставленный российский дипломат сделал в ходе заседания Совбеза ООН, которое напрямую посвящено конфликту на Украине.

"Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Нашей целью было обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах", - пояснил Полянский, отдельно подчеркнув тот факт, что в настоящее время о проводимой РФ специальной военной операции на Украине намеренно распространяется огромное количество фейков.

СВО на Украине была начата 24 февраля минувшего года. Решение о проведении военной спецоперации принял президент РФ Владимир Путин. В качестве главных целей ВС РФ в рамках СВО обозначены защита мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны украинских военных и боевиков-неонацистов, а также полная денацификация и демилитаризация Украины.