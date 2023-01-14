Посольство РФ в Британии сообщило о подготовке ВСУ к применению химического оружия

Боевики ВСУ могут готовиться к применению химического оружия в отношении российских военных Фото: REUTERS

Боевики Вооруженные сил Украины могут готовить нападение с применением химического оружия в отношении российских военных. С соответствующим публичным заявлением выступило посольство России в Лондоне.

Диппредставительство сослалось на опубликованную в Сети видеозапись, сделанную украинскими войсками.

На видео, которое разместило посольство на своей странице в сети микроблогов Twitter, можно увидеть баллоны с нанесенными на них буквами "ОБ" и беспилотники, лежащие на столе. К некоторым беспилотникам уже прикреплены баллоны. Посольств РФ в Лондоне предполагает, что буквы "ОБ" на баллонах теоретически могут означать "отравляющие боеприпасы".

В связи с этим российские дипломаты заявили о наличии серьезной угрозы возможного применения украинскими боевики запрещенных видов оружия (прежде всего, химического) в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, выполняющих боевые задачи в рамках СВО.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин публично заявил о том, что террористы ВСУ в боях в Соледаре и Артёмовске активно применяли химическое оружие, в том числе гранаты иностранного производства. По его словам, все подобные факты были подробнейшим образом задокументированы и говорить о том, что запрещенные виды оружия действительно применялись украинскими боевиками (причем, это происходило неоднократно) в настоящее время можно со всей уверенностью.