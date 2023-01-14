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НовостиОбщество13 января 2023 22:28

Психолог посоветовал россиянам не платить детям деньги за хорошие оценки в школе

Подобный подход развивает в детях цинизм и подменяет ценности, считает он
София ГОНЧАРОВА
Психолог посоветовал россиянам не платить детям деньги за хорошие оценки в школе

Психолог посоветовал россиянам не платить детям деньги за хорошие оценки в школе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Психолог и преподаватель Московской школы программистов (МШП) Никита Борисов считает, что родители зря выстраивают с детьми денежные отношения.

Некоторые их них платя детям за хорошую учебу и работу по дому, а после забирает деньги, если они получили двойку или плохо себя вели. Так делать нельзя, поскольку ребенок может перестать стараться и заработает проблемы с самореализацией. Об этом пишет Газета.Ru.

- Если родители платят деньги за оценки – у детей быстро пропадает интерес к знаниям. Стоит вам только "просрочить платеж", ребенок перестанет стараться, - объяснил эксперт.

Также он отметил, что подобный подход развивает в детях цинизм и подменяет ценности. Но если родителям все же хочется научить свое чадо отношению с деньгами, в первую очередь нужно обратить внимание на карманные расходы ребенка.

Ранее RT писал, что синдром отличника может привести к росту тревожности у ребёнка. Эксперты считают, что такой синдром можно распознать в постоянном стремлении достичь высоких целей даже в ущерб самому себе. Такая особенность не даёт детям жить спокойно и адекватно воспринимать неудачи.