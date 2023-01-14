Небензя заявил о готовности России достичь целей СВО мирным путем

Василий Небензя высказался о переговорах между РФ и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова к сценарию, при котором цели специальной военной операции (СВО) могли бы быть достигнуты мирным путем. С соответствующим публичным заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы», — отметил Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее российское министерство иностранных дел неоднократно заявляло о том, что РФ готова к любым возможным переговорам и контактам, которые позволят приблизить процесс мирного урегулирования на Украине. Однако, как подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве РФ, Киев в мирных переговорах не заинтересован, об этом говорят все публичные действия представителей украинской власти.

Более того, как заявлял президент РФ Владимир Путин, украинское руководство в 2022 году сознательно саботировало попытку мирного урегулирования конфликта. В российском МИДе отмечали, что киевские власти с большой долей вероятности сделали это по совету своих западных партнеров.