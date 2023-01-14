В Минобороны ФРГ назвали слухами информацию о возможной отставке главы ведомства

Европейские СМИ утверждают, что Кристине Ламбрехт вскоре покинет свой пост Фото: REUTERS

В министерстве обороны ФРГ заявили, что информация о возможной отставке главы ведомства Кристине Ламбрехт, появившаяся ранее в целом ряде немецких СМИ, является "вбросом".

Официальный спикер Минобороны Германии в разговоре с журналистами российского информагентства РИА Новости подчеркнула, что сведения о якобы готовящейся отставке Кристине Ламбрехт со своего нынешнего поста - это лишь слухи, которые в ведомстве комментировать не намерены.

В правительстве ФРГ публикации о планируемой отставке Ламбрехт комментировать также не намерены и поясняют, что каких-либо официальных сведений о возможном уходе министра со своей должности в настоящее время попросту нет.

Ранее о готовящейся отставке Ламбрехт сообщило немецкое издание Bild. По данным журналистов влиятельного немецкого СМИ, глава Минобороны Германии в скором времени якобы сама объявит о своем уходе с занимаемой должности. Займет ли Ламбрехт какой-либо иной политический пост во власти, не сообщается. Также издание не называет имена возможных преемников Ламбрехт на должности немецкого министра обороны.

Ламбрехт занимает пост министра обороны ФРГ с декабря 2021 года. Она является одним из ключевых членов немецкого правительства, сформированного действующим федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом в немецкой прессе неоднократно публиковалась информация о том, что работой Ламбрехт на ее посту недовольны как жители Германии, так и политические элиты страны.