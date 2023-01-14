Наемники из стран НАТО в большом количестве участвуют на Украине в боях на стороне ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наемники из стран НАТО, участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований, отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах в Донецкой народной республике (ДНР).

Таким образом они обучали украинских солдат использовать поставленную Западом технику, сообщил в разговоре с журналистами один из жителей села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин.

«Артиллерией обстреливали. Они, так сказать, на нас испытывали ее. Прямо у нашего дома саушка подъезжала, стреляла по Иванграду, мирным домам. Все жильцы Опытного это видели. А вечером уже с Иванграда по нам обстрелы шли. Чисто между собой перестрелку вели», — пояснил Щербин в беседе с журналистами российского информагентства РИА Новости.

При этом Щербин не пояснил, из каких именно стран могли прибыть в зону боевых действий наемники НАТО, участвующие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров неоднократно публично заявлял о том, что иностранные наемники, которые прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, не являются комбатантами и на них не распространяются все международные конвенции по обращению с военнопленными.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявлял о том, что в ходе российской военной спецоперации на Украине бойцы ВС РФ регулярно уничтожают как самих зарубежных наемников, сражающихся на стороне Киева, так и поставляемую Украине Западом военную технику. А официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков в одной из своих сводок о ситуации в зоне СВО публично рассказал о том, что иностранные наемники, находящиеся на Украине, "приезжают из своих стран убивать славян за американские доллары".