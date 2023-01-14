Депутат Пискарев заявил, что Госдеп раскручивает маховик вмешательства США во внутренние дела России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новой якобы правозащитной инициативой Госдепа маховик вмешательства США во внутренние дела России набирает обороты, об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в официальном Telegram-канале.

«Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом «БезЗаконныхОснований», - написал Пискарев.

Он отметил, что «таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне».

Депутат подчеркнул, что активистам по всему миру, а также из России, «обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США».

Пискарев уточнил, что Вашингтон свою риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, «объявив их «внутренними террористами» и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы».

Как пояснил сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года сотрудники ФСБ России обезвредили в Москве члена международной группы, который два года назад имитировал российское вмешательство в выборы президента США.

Как отмечалось, эта же группа лиц с аналогичной схемой применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов спецслужбы США использовали этой весной, чтобы уже распространять фейки о российской армии.

Следователи изъяли у задержанного мобильную технику из тайника и выяснили, что ее программное обеспечение позволяет соучастникам из-за рубежа удаленно управлять мобильными устройствами и производить отправку текстовых сообщений якобы от реальных пользователей – граждан России.

У обвиняемого также нашли сим-карты российских операторов, с которых шла компрометация президентских выборов в США 2020 года. С помощью технических устройств он имитировал российское вмешательство в процесс избирательной кампании.

В сентябре 2019 года глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявлял, что США ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела РФ с помощью акта Магнитского.

Он подчеркивал, что уже в 2017 году они предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственных организаций, чтобы участвовать во вмешательствах в наши внутренние дела.