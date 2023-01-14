Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины 14 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как отмечалось, тревога была объявлена в областях в 10.05 утра.

Как писал сайт KP.RU, 13 января 2023 года воздушная тревога объявлена сегодня в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

12 января 2023 года воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины.

Сообщалось, что сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал примерно в 13.30 по московскому времени, спустя 20 минут он распространился на Полтавскую и Сумскую области.

Напомним,24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что целью операции является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.