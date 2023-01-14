В Катаре сообщили, что стабилизирует цены на газ в Европе

Министр энергетики Катара заявил, что возврат газа из России в ЕС поможет стабилизировать цены Фото: REUTERS

Газ из России вернется в ЕС и это будет большое облегчение и поможет стабилизировать цены, заявил государственный министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ.

«Российский газ вернется в Европу, когда России и Евросоюзу удастся каким-то образом урегулировать ситуацию», - сказал министр.

Аль-Кааби подчеркнул, что «хотя страны сделают свои источники углеводородов более разнообразными, перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены».

Министр отметил, что до 2027 года на рынок не поступят дополнительные объемы газа, поэтому предстоящие годы могут быть непростыми для стран Европы.

Как писал сайт KP.RU, 20 декабря 2022 года ЕС установил потолок цен на газ на уровне €180 за МВт/ч. Это $2000 за тысячу кубометров газа. Условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Потолок динамический, то есть при необходимости его можно передвинуть — как вверх, так и вниз.

Потолок установили не только для РФ, но и для всех остальных поставщиков. В начале декабря навязали потолок нефтяных цен в $60 долларов за баррель.

22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что попытка административного регулирования цен — она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной.

Кроме того, Путиным был подписан указ, ограничивающий исполнение обязательств «Газпрома» и его дочерних компаний перед организациями, связанными с «недружественными странами».

Ранее в октябре 2021 года Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», где подчеркнул, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Он призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую», как это «пытаются делать некоторые наши партнёры».