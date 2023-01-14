Жители Соледара рассказали о применении фосфорных боеприпасов украинскими боевиками Фото: REUTERS

Украинские войска наносили удары фосфорными боеприпасами по гуманитарным конвоям, вывозившим беженцев из Соледара, об этом рассказала РИА Новости жительница города.

«Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором. Магний, фосфор. Квадрокоптер летает, они их «птички» называли, и они и по мирным применяли, и по военным», — сообщила Светлана Тарадайко.

Она подчеркнула, что среди бойцов ВСУ было много поляков и англичан.

Как писал сайт KP.RU, 13 января 2023 года житель освобожденного города Андрей Шистка рассказал, что российские военные помогли мирным жителям продуктами и сигаретами в первые часы после освобождения Соледара.

Сообщается, что мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерск.

11 января 2023 года Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара.

Он заявил, еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии.

Он подчеркнул, что из города вывели мирных жителей.

Кроме того, Пригожин отметил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.