Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Отмечается, что к масштабной воздушной тревоге подключились западные регионы Украины, последними об опасности предупредили в Черновецкой и Ровненской областях.

Как писал сайт KP.RU, 14 января ранее воздушная тревога объявлялась в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

13 января 2023 года воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

12 января 2023 года воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины.

Сообщалось, что сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал примерно в 13.30 по московскому времени, спустя 20 минут он распространился на Полтавскую и Сумскую области.

Напомним, 10 октября 2022 года вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что целью операции является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.