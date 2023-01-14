Елена Драпеко назвала смерть Инны Чуриковой утратой для национальной культуры

Депутат Госдумы РФ, актриса Елена Драпеко Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутат Госдумы РФ, актриса Елена Драпеко в эфире радио «Комсомольская правда» назвала очень большой утратой для культуры России смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой.

«Это очень большая утрата для национальной культуры. Потому что Инна Михайловна была особенным человеком, даже в нашей богатой личностями театральной и кинематографической культуре», - сказала Елена Драпеко.

Она подчеркнула, что о Чуриковой всегда все говорили с удивительным уважением. И как о человеке, и как о художнике.

Драпеко отметила, что удивительные душевные качества сделали Инну Чурикову совершенно необыкновенной.

Депутат добавила, что все, кто видел ее в театре, тоже никогда не забудут ее работы. Так что сегодня у нас очень тяжелый день.

«Я приношу искренние соболезнования родным, близким, коллегам, миллионам наших зрителей, которые потеряли замечательную актрису», - сказала Елена Драпеко.