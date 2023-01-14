Верховный суд РФ запретил руководителям компаний и предприятий выписывать премии самим себе

Верховный суд России принял крайне важное решение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд России принял решение о том, что генеральный директор любой компании или любого предприятия не имеет никакого право самостоятельно выписывать себе денежные премии.

В судебном решении подчеркивается, что генеральный директор вправе издавать приказы о применении мер поощрения в отношении подчиненных ему работников общества, но никак не в отношении самого себя.

Отмечается, что поводом для принятия подобного решения стало рассматриваемое высшей судебной инстанцией страны дело о выплате гендиректору одной из компаний премий на 14 миллионов рублей, отмечает "Российская газета". В ходе судебного разбирательства выяснилось, что топ-менеджер сам лично выписывал эти премии самому себе. Теперь ему либо придется доказать, что коллектив предприятия был не против выплат гендиректору подобных солидных премий, либо вернуть все полученные деньги.

"Генерального директора можно рассматривать как работодателя по отношению к другим наемным работникам, но он не может являться работодателем по отношению к самому себе. Для руководителя само общество является работодателем, решением которого он может быть премирован", - разъяснил ситуацию в беседе с журналистами "РГ" российский юрист., заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов.