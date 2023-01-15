Российские военные использовали в ходе СВО на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

Российские войска применили усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв» в зоне СВО Фото: скриншот

Российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М «Прорыв» во время проведения военной спецоперации РФ на Украине на херсонском направлении. Информацию об этом распространило информагентство РИА Новости.

Известно, что боевые машины поразили цели по установленным координатам. Командир танка в разговоре с журналистами назвал Т-90М надежной и удобной машиной.

Он также добавил, что танк усовершенствован и экипаж надежно защищен. «У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, и он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», — подчеркнул российский военнослужащий, в настоящее время выполняющий боевые задачи в зоне проведения СВО.

Российский танк Т-90АМ/Т-90М — это модернизация основного танка Т-90А. Экспортные версии этих модификаций танка известны под наименованиями Т-90СМ/МС. В данном танке установлена новая башня, оснащённая системой управления огнём «Калина» с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

Известно, что в танке установлен новый автомат заряжания и модернизированная пушка 2А46М-5, а также дистанционно управляемая 7,62-мм зенитная установка «УДП Т05БВ-1». Особое внимание было уделено улучшению возможностей командира по поиску целей и управлению огнём, которые теперь одинаково эффективны и днём и ночью. Танк оснащён модульной динамической защитой третьего поколения: установлена динамическая защита «Реликт» вместо «Контакт-5».