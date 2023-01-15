Захарова высмеяла Байдена за скандал с секретными документами с помощью цитаты из "Принца и нищего"

Мария Захарова сделала любопытное заявление о Джо Байдене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнаружение еще нескольких секретных документов в доме президента США Джо Байдена отрывком из романа американского писателя Марка Твена "Принц и нищий".

Захарова решила высмеять громкий скандал с участием нынешнего хозяина Белого дома, иронично и едко прокомментировав сложившуюся ситуацию, из-за которой Байдену могут грозить вполне реальные уголовные обвинения (которые могут привести к судебному процессу, итогом которого, возможно, станет невозможность выдвижения Байдена в президенты Соединенных Штатов на новый четырехлетний срок).

Захарова решила в связи со скандалом с участием Байдена разместить в своем официальном телеграм-канале небольшой фрагмент из романа Твена, в котором герой произведения Том признается в том, что он колол государственной печатью Англии орехи.

"Представитель Байдена сообщил об обнаружении еще пяти страниц документов с пометкой "секретно" в доме президента США в Делавэре, - подчеркнула Захарова. - Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?".

Более подробно комментировать разгоревшийся вокруг действий президента США Байдена скандал Захарова не стала, ограничившись данным едким ироничным постом в телеграм-канале.

Между тем, оппоненты Байдена из Республиканской партии США уже заявили о том, что собираются "по полной раскручивать" данный скандал. Среди представителей республиканце в американском Конгрессе уже начали звучать отдельные призывы к объявлению Байдену импичмента в случае, если для этого будут найдены достаточные веские основания. Кроме того, ряд политиков (в частности, конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин) напоминают, что за подобные действия американские демократы устроили настоящую "травлю" бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, поэтому сейчас необходимо вдвойне серьезно подойти к расследованию скандала с участием Байдена.