Великобритания поставит Украине 14 танков Challenger 2

Британские танки скоро окажутся на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger 2 уже в ближайшие недели. Соответствующая информация содержится в официальном заявлении офиса британского премьера Риши Сунака.

При этом конкретные сроки, когда танки окажутся в распоряжении боевиков Вооруженных сил Украины, пока не разглашаются, однако существует вполне реальная вероятность, что это произойдет еще до конца января 2023 года (такое обещание ранее Сунак дал Зеленскому в телефонном разговоре, состоявшемся между лидерами двух государств).

Также в Лондоне заявляют, что Британия в кратчайшие сроки предоставит Украине около 30 самоходных гаубиц AS90. Однако это произойдет уже после поставки Вооруженным силам Украины британских танков (то есть, скорее всего, не раньше февраля нынешнего года).

Челленджер 2 (от англ. Challenger — соперник, бросающий вызов) — это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки Челленджер 2 применялись при ведении боевых действий в Косово[3] и Ираке (с 2003 года по 1 сентября 2010 года). В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании. Таким образом, как ранее не раз сообщали военные аналитики, речь вновь в данном случае идет о передаче ВСУ устаревшей западной техники и вооружений.