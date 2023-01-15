Конкурс "Мисс Вселенная" выиграла представительница США Фото: REUTERS

Конкурс «Мисс Вселенная», который проходил в американском городе Новый Орлеан в субботу, 14 января, выиграла представительница США Р'Бонни Габриэль. Короновала победительницу «Мисс Вселенная-2021» индианка Харнааз Санду.

В финале корону между собой разыграли только представительницы западного полушария, которые заняли пять мест в финале конкурса красоты. Из 16 полуфиналисток после дефиле в вечерних платьях в пятерку попали представительницы США, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, а также Кюрасао и Доминиканской Республики.

Второе место заняла участница из Венесуэлы Аманду Дудамель, а третьей стала Андреина Мартинез конкурсантка из Доминиканской Республики. Победившая американка в свои 28 лет занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, которая выпускает модную линейку под ее именем, а также работает «инструктором по шитью» в некоммерческом ателье и моделью.

Напомним, победительница российского конкурса красоты «Мисс Россия-2022» Анна Линникова прошла в полуфинал международного конкурса «Мисс Вселенная».