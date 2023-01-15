Умер Вахтанг Кикабидзе, актер, звезда фильма «Мимино». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В возрасте 84 лет в Грузии умер актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе.

О смерти артиста сообщило грузинское телеканал «Мтавари Архи», который не уточняет причины смерти актера.

Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино в 1966 году, когда сыграл в фильме «Встреча в горах», а через три года он впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!», получив приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. Актер запомнился своей ролью в фильме «Мимино», который вышел в 1977 году. Там он сыграл роль летчика Валентина Мизандари.

В декабре 1976 года Вахтанг Кикабидзе выступил в финале телефестиваля «Песня года» в качестве руководителя ансамбля «Орэра», вместе с Нани Брегвадзе, позже он выходил в финал еще пять раз, а с 1980-х годов он начал сольную карьеру как певец.

Кроме того, Вахтанг Кикабидзе работал как режиссер и снял комедию в четырех новеллах «Будь здоров, дорогой», а также фильм «Мужчины и все остальные».