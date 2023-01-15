Владимир Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, которые пройдут в Санкт-Петербурге на следующей неделе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да», – сказал пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, 18 января в музее Победы стартует цикл иммерсивных экскурсий «Непокоренный Ленинград». Гости музея во время тематической экскурсии посетят масштабную экспозицию «Подвиг народа». В ней представлены удачное сочетание возможностей кино и театра, а также исторически подлинные декорации и уникальные артефакты.

Посетители увидят современный мультимедиа комплекс, трехмерные масштабные панорамные изображения, кадры из кинохроники, голографические проекции, фильмы-реконструкции, а эффект погружения в прошлое помогут создать элементы иммерсивного представления.