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НовостиПолитика15 января 2023 12:19

Владимир Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Они пройдут на следующей неделе
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Владимир Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Владимир Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, которые пройдут в Санкт-Петербурге на следующей неделе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да», – сказал пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, 18 января в музее Победы стартует цикл иммерсивных экскурсий «Непокоренный Ленинград». Гости музея во время тематической экскурсии посетят масштабную экспозицию «Подвиг народа». В ней представлены удачное сочетание возможностей кино и театра, а также исторически подлинные декорации и уникальные артефакты.

Посетители увидят современный мультимедиа комплекс, трехмерные масштабные панорамные изображения, кадры из кинохроники, голографические проекции, фильмы-реконструкции, а эффект погружения в прошлое помогут создать элементы иммерсивного представления.