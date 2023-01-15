Все 68 пассажиров разбившегося в Непале самолёта погибли Фото: REUTERS

Все пассажиры самолета, разбившегося в Непале, погибли, сообщи представитель авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа.

«Все погибли – 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, турбовинтовой пассажирский самолет АТR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Катманду в город Покхара на западе страны, разбился утром 15 января, не долетев до аэропорта назначения всего пару километров. На борту находилось 72 человека – 68 пассажиров и четверо членов экипажа.

Согласно уточненным данным, на рейс были зарегистрированы 53 гражданина Непала, 5 граждан Индии, четверо россиян, два обладателя корейских паспортов, француз, аргентинец, ирландец и австралиец.

Первоначально сообщалось, что все находившиеся в самолете погибли. Однако затем появились сведения, что в ходе спасательных работ удалось обнаружить несколько выживших.