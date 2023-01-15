В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в большинстве регионов России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В большинстве регионов России ожидаются сильные морозы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как рассказала специалист в беседе с «Российской газетой», на европейской территории, в Поволжье, в Черноземье и на юге России температура будет ниже нормы. Ниже средних значений температуры ожидаются в Белгородской, Брянской и Курской областях, в части Ростовской области и Краснодарского края, а также в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

Температуры ниже нормы в феврале прогнозируются также на Урале, юге Омской и юге Тюменской областей, Хабаровском крае, Сахалине и Приморье. В Москве в феврале днем будет -2 – -7 градусов, ночью -8 – -13 градусов. При этом в столице будет мало осадков.

Напомним, вместо крещенских морозов Москву ждет новая погодная аномалия. В столице потеплеет до +6 градусов - такого не было за все 140 лет метеонаблюдений.