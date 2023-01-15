Журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент Украины Владимир Зеленский внес корреспондентов «Комсомольской правды» Виктора Баранца и Дарью Асламову в санкционный список. Всего в черном списке значатся 198 человек.

«Постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – сказано в указе, опубликованном на сайте украинского лидера.

Кроме Баранца и Асламовой в санкционный список внесены украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко, белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко

Напомним, в 2014 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу въезд на территорию незалежной: побывать у наших соседей в гостях он не сможет до 2019 года.

Как писал сайт KP.RU, в 2017 году СБУ приравняла журналистов «Комсомольской правды» к террористам.