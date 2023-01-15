Захарова ожидает от Зеленского санкций против Хрюшки и Степашки

Захарова иронично отреагировала на новые санкции Зеленского против России Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении российских журналистов. Дипломат сыронизировала, что ожидает санкций против героев передачи «Спокойной ночи, малыши».

«Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесет», – написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, Зеленский внес корреспондентов «Комсомольской правды» Виктора Баранца и Дарью Асламову в санкционный список. Всего в черном списке значатся 198 человек. Кроме них в санкционный список внесены украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко, белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко.