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НовостиПолитика15 января 2023 15:24

Захарова ожидает от Зеленского санкций против Хрюшки и Степашки

Дипломат пошутила, что эти персонажи угрожают национальной безопасности Украины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова иронично отреагировала на новые санкции Зеленского против России

Захарова иронично отреагировала на новые санкции Зеленского против России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении российских журналистов. Дипломат сыронизировала, что ожидает санкций против героев передачи «Спокойной ночи, малыши».

«Все жду, когда Зеленский Хрюшу со Степашкой под санкции подведет. Если теперь уже и Ангелина Вовк «угрожает национальной безопасности Украины», то ее два подельника и подавно должны быть запрещены. Хотя, возможно, президент Украины своих не трогает, и марионеток пронесет», – написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, Зеленский внес корреспондентов «Комсомольской правды» Виктора Баранца и Дарью Асламову в санкционный список. Всего в черном списке значатся 198 человек. Кроме них в санкционный список внесены украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко, белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко.