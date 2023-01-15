Тела мужчины и женщины нашли в канализации в Обнинске Калужской области Фото: прокуратура Калужской области

В Обнинске Калужской области в канализационном колодце нашли тела мужчины и женщины.

Как передает «КП – Калуга», тела людей были обнаружены в воскресенье, 15 января, возле дома № 7 на улице Людого сотрудниками аварийной коммунальной службы города. После обнаружения они вызвали сотрудников полиции, которые нашли в колодце несколько полиэтиленовых мешков.

В настоящее время управлением Следственного комитета по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Личность обнаруженных людей пока не установлена.

Напомним, ранее в Москве 48-летний мужчина погиб во время запуска петарды на территории Тимирязевского парка. Трагедия произошла вечером 14 января.

В воскресенье, 15 января, в Екатеринбурге два человека погибли во время пожара в частном доме, тела обнаружили во время разбора завалов.