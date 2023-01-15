На Украине заявили о большом дефиците электроэнергии после ударов ВС России Фото: REUTERS

В энергетической системе Украины после ударов Вооруженных сил России наблюдается огромный дефицит генерации, заявил генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано», написал он на своей странице в Facebook*.

Компания «Укрэнерго» серьезно ограничила объемы потребления электроэнергии по всей Украине, добавил Коваленко.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России заявило, что 14 января 2023 российские войска нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, отметили в ведомстве.

*Продукт компании Meta, запрещенной в России