Журналист Зарубин показал видео, как Зеленский посмеялся над речью Путина о Минских соглашениях

Журналист Павел Зарубин показал красноречивое видео со смеющимся Владимиром Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист ВГТРК, автор и ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" (выходит в эфире федерального телеканала "Россия 1") Павел Зарубин показал видео, как Зеленский посмеялся над речью Путина о Минских соглашениях

Так Зарубин прокомментировал введение против него санкций со стороны Украины. В своем Телеграм-канале известный российский журналист опубликовал снятый им в 2019 году небольшой видеоролик, на котором Зеленский усмехается в ответ на призывы президента РФ Владимира Путина к миру на Украине. По мнению Зарубина, это видео крайне красноречиво характеризует всю суть политики Зеленского.

"Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введёт реальные и очень жёсткие санкции против того, кто привёл страну к катастрофе", - написал Зарубин, реагируя на действия Зеленского.

Ранее на решение украинского лидера ввести масштабные санкции против российских журналистов, звезд шоу-бизнеса и деятелей культуры отреагировал знаменитый кинорежиссер Андрей Кончаловский. По его словам, решение Зеленского о пополнении украинского санкционного списка является свидетельством и следствием "трагических событий", которые сейчас происходят на Украине. Кончаловский признался, что он "с болью наблюдает за происходящим", но выразил уверенность, что "прозрение в любом случае неизбежно".