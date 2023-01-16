Системы ПВО сбили беспилотник над бухтой в Севастополе

Российские военные сбили беспилотник ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ сбили беспилотник над бухтой.

В результате случившегося БПЛА не сумел атаковать город, в итоге никто не пострадал, никаких повреждений и разрушений также нет.

"Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", - отметил глава города в своем официальном телеграм-канале.

Ранее в социальных сетях жители Севастополя публиковали фото и видео, а также сообщали о звуках громких хлопков и взрывов в небе. Интернет-пользователи предположили, что речь идет именно о работе систем ПВО. В итоге эти данные спустя некоторое время подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.

Это уже далеко не первый подобный случай. Так, ранее сообщалось о том, что в рождественскую ночь Вооруженные силы Украины попытались атаковать город с помощью беспилотников, однако все БПЛА ВСУ в итоге были успешно сбиты силами противовоздушной обороны. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко публично называл данный инцидент одним из примеров опасных и циничных провокаций, предпринимавшихся украинской стороной во время объявленного РФ в рождественские праздники режима прекращения огня в зоне СВО.