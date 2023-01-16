AP: США ведут боевую подготовку украинских военных на территории Германии

Американские военные активно проводят с боевиками ВСУ занятия по боевой подготовке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие армии США с 15 января 2023 года официально начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии. Такую информацию распространило информационное агентство Associated Press.

Журналисты агентства ссылаются на официальное публичное заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Марка Милли.

"Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в минувшее воскресенье, 15 января нынешнего года", - отметил высокопоставленный американский военачальник в беседе с представителями СМИ.

Сколько именно боевиков Вооруженных сил Украины сейчас обучают американские военные на территории ФРГ, пока не уточняется (по некоторым данным, речь может быть идти о "батальоне ВСУ численностью примерно в 500 человек"). С украинскими военными, как предполагается, будут вестись занятия по боевой подготовке, также их обучат и навыкам обращения с поставляемой Киеву Западом военной техникой.

Также ранее стало известно, что в ближайшее время украинские военные могут отправиться в американский штат Оклазома. Там их собираются обучать обращению с зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые Вашингтон решил поставить Киеву в самом конце минувшего года (при этом на территорию Украины американские ЗРК поступят лишь через несколько месяцев).

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