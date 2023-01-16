РИА Новости: пленный боец ВСУ сообщил об участии американских наемниках в боях за Соледар

В боях в Соледаре участвовали наемники из США, утверждает украинский военнопленный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины заявил о том, что лично видел в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР) американских наемников. По словам украинского военного, граждане США принимали непосредственное участие в боевых действиях, проходивших в этом городе ДНР.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — заявил военнопленный, слова которого приводит российское информагентство РИА Новости.

По словам пленного бойца ВСУ, в Соледаре в разгар боевых действий в населенном пункте находилось не менее девяти американских граждан. Отмечается, что все они ранее прибыли на Украину в качестве наемников ради участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Конкретные имена, фамилии и звания находившихся в Соледаре американских наемников украинских военнопленных не привел, однако подчеркнул, что все они входили в различные штурмовые подразделения.

Пленный украинский военный также пояснил, что, помимо американцев, в боях в Соледаре участвовали и другие иностранные наемники - в частности, речь идет о гражданам Польши.

Ранее министерство обороны России официально заявило о том, что в настоящее время Соледар полностью контролируется российскими военными, расположенный в ДНР город освобожден от боевиков ВСУ. Подчеркивается, что успешный штурм города стал заслугой разнородных подразделений российских войск (сил), находящихся в зоне проведения военной спецоперации РФ на Украине.

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