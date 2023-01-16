Врачи предостерегли от купаний в проруби из-за риска пневмонии и проблем с кровообращением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь с 18 на 19 января россияне массово окунаются в прорубь в дань крещенским традициям. Из года в год врачи призывают людей более осознано подходить к этому вопросу, ведь можно серьезно навредить организму.

Терапевт «Теледоктор24» Маргарита Демичева предупреждает, что опасность представляет холодовый шок, который может наступить у неподготовленного человека.

- При погружении рефлекторно происходит сначала глубокий вдох, а затем – частое поверхностное дыхание – так называемый гипервентиляционный синдром. В этом состоянии человек может непроизвольно наглотаться воды. Могут быть сбои системы кровоснабжения или нарушения сердечного ритма у тех, кто страдает аритмией, - сообщает "Газета.Ru".

Из-за резкого перепада температур может быть спазмирование сосудов, к нему приводит повышение артериального давления. Туберкулез, больные почки, сахарный диабет, эпилепсия, псориаз, экзема – все это тоже противопоказания для купаний.

Заслуженный врач России, профессор и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова в свою очередь особо предупреждает тех, кто имеет проблемы с легкими. Купания могут закончиться пневмонией.

- Нельзя окунаться беременным женщинам. Купания могут привезти к спазму сосудов и ухудшению состоянию плода, – отметила врач Шарапова.

Если вы решили соблюдать традицию, то не стоит окунаться с головой. Резкий перепад температур может привести к опасным спазмам сосудов мозга. Находиться в воде можно не более 1 минуты. А выбравшись на поверхность, тщательно растереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячий напиток. А вот спиртное – плохая идея, тепло будет только уходить.

Психолог Ольга Латынцова посоветовала не окунаться в прорубь против своей воли или за компанию — все прыгают, и я прыгну. Это должно быть личное желание.

- Должна быть осознанность действия, иначе из этого ничего хорошего не получится,- говорит она ФАН.

Бытует мнение, что кратковременное воздействие сверхнизких температур помогает снять воспаление, отек, боль. После соприкосновения с ледяной водой температура тела может достичь +40 градусов, из-за чего погибнут вирусы, микробы, больные клетки. Есть одно «но»: полезно только системное моржевание. Именно оно оздоравливает организм, а погружение в прорубь раз в году станет для него сильнейшим стрессом, сообщает "360".