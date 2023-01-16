SHAMAN записал в Донбассе новый трек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский певец Shaman после своей поездки в Донбасс решил выпустить новую песню, которую записал прямо там.

Как сообщается, в запись войдут голоса российских военнослужащих, а также местных жителей Донбасса. В Луганске певец заехал с подарками в воинскую часть, посетив также военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, где провел творческий вечер для раненых военных и медицинского персонала. Артист подарил своим слушателям гитары с автографом и фирменный мерч «Я русский».

Напомним, на прошлой неделе, 11 января, Shaman в рамках акции «Лучшим воинам Мира» выступил перед участниками военной специальной операции, проходящими в настоящий момент лечение и реабилитацию в 1586-м клиническом госпитале Подольска, где исполнил перед воинами свои главные хиты – песни «Встанем», «Я русский», «Ты моя» и «До неба, до земли».

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