ДОМ.РФ передаст инвесторам землю под строительство в 20 регионах

ДОМ.РФ продолжает проводить аукционы по проектам КРТ. Один из ближайших пройдет в Владимирской области 17 февраля. Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ по итогам заседания правительственной комиссии получил еще пять утвержденных проектов комплексного развития территорий (КРТ). Право на их реализацию будет реализовано через аукционы. Участки расположены в Марий Эл, Челябинской, Иркутской и Ярославской областях — суммарно 184 га. Сообщается, что их градостроительных потенциал превышает 1,2 млн «квадратов» жилой недвижимости.

Кроме возведения жилья, КРТ предусматривает размещение социальных и инфраструктурных объектов, а также благоустройство. При этом победителям аукционов будет рекомендовано соблюдать при строительстве как Стандарт КРТ, так и новый ГОСТ Р 70346-2022. Это национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов.

ДОМ.РФ также выступит агентом в отношении неиспользуемых федеральных участков и объектов в 19 регионах. Среди них лоты, включающие в себя как имущественные комплексы и помещения (есть и объекты культурного наследия), так и пустующие земельные участки. Всего — около 270 га.

— Решение правкомиссии простимулирует развитие комплексного жилищного строительства в 20 регионах. ДОМ.РФ со своей стороны займется градостроительной подготовкой земельных участков, возьмёт на себя часть согласований с местными властями и предложит инвесторам набор механизмов, которые снизят издержки застройщиков, повысят привлекательность жилья для покупателей и в целом упростят бизнес-процессы. Отмечу, что аукционы по проектам КРТ вызывают повышенный интерес у инвесторов. В 2022 году было проведено 16 таких аукционов в 13 регионах под строительство 1,54 млн кв. м жилья, — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

В работе у ДОМ.РФ сейчас находятся 90 проектов комплексного развития территорий в 43 регионах. Их градостроительный потенциал около 18,3 млн «квадратов» жилья. Сейчас реализуются 18 проектов КРТ в 15 регионах.

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Когда ближайшие аукционы по проектам КРТ

17 февраля — торги по участкам в Ростовской и Владимирской областях, Алтайском крае.

3 марта — в Республике Дагестан и Красноярском крае.

17 марта — в Республике Калмыкия.

24 марта — в Республике Башкирия.

31 марта — в Рязанской области.

14 апреля — в Ярославской области.

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