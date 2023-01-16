Магазины игрушек Hamleys в России переименуют в "Винни" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская сеть магазинов товаров для детей Hamleys не справилась с финансовыми затруднениями и конкуренцией на российском рынке, поэтому ее приобрела компания «Вандеркинд» Александра Мамута, который переименуют магазины данного бренда в «Винни». Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник в торговой недвижимости.

Как передает издание, франчайзи магазинов собирается дополнить ассортимент в России одеждой и обувью, но специалисты сомневаются, что решение поможет компании выйти на рынок российских регионов.

Отмечается, что в некоторых московских ТЦ магазины «Винни» продолжают продавать продукцию Hamleys. На сегодняшний день данные торговые точки расположены в Москве и Подмосковье, три из них являются бывшими магазинами британской сети.

Как заявил управляющий партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, трудности у Hamleys в России начались еще пару лет назад, что было вызвано слишком высокими ценами на товары. Кроме того, сыграла конкуренция «Детского мира».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также отметил, что у Hamleys нет потенциала для развития на российском рынке.