В США раскрыли причины, препятствующие отправке западных танков Украине Фото: REUTERS

Серьезная проблема с поставкой Украине западных танков заключается в том, что уничтожение этой техники может существенно подорвать ее международную репутацию, сообщает издание Military Watch.

"Причем в особой степени это касается немецких танков "Leopard 2" - их готовы пожертвовать несколько членов НАТО. Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции… Из-за понесенных тяжелых потерь турецкие офицеры назвали пережитое личным составом "болезненным опытом", - отмечается в статье.

Также издание подчеркивает, что есть проблема длительного и трудоемкого обучения, которое задержит сроки поставок.

Ранее стало известно, что Британия уже 16 января 2023 года объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на украинские источники.