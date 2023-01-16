Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 января 2023 9:30

В США раскрыли причины, препятствующие отправке западных танков Украине

MW: Запад опасается отправлять танки на Украину из-за боязни подорвать их репутацию
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В США раскрыли причины, препятствующие отправке западных танков Украине

В США раскрыли причины, препятствующие отправке западных танков Украине

Фото: REUTERS

Серьезная проблема с поставкой Украине западных танков заключается в том, что уничтожение этой техники может существенно подорвать ее международную репутацию, сообщает издание Military Watch.

"Причем в особой степени это касается немецких танков "Leopard 2" - их готовы пожертвовать несколько членов НАТО. Ранее они уже очень плохо себя показали на службе Турции… Из-за понесенных тяжелых потерь турецкие офицеры назвали пережитое личным составом "болезненным опытом", - отмечается в статье.

Также издание подчеркивает, что есть проблема длительного и трудоемкого обучения, которое задержит сроки поставок.

Ранее стало известно, что Британия уже 16 января 2023 года объявит о планах отправить танки Challenger 2 на Украину, об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на украинские источники.