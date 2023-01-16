DPA: глава Минобороны Германии Ламбрехт попросила Шольца снять ее с должности

Кристина Ламбрехт Фото: REUTERS

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение на имя канцлера страны Олафа Шольца о снятии ее с должности, об этом сегодня, 16 января, сообщило агентство DPA.

По информации агентства, которому текст документа представило немецкое оборонное ведомство, министр сегодня направила официальное обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу и попросила об отставке.

Ранее стало известно, что Ламбрехт решила подать в отставку, но конкретная дата, когда это произойдет, не сообщалась. Об этом писало немецкое издание Bild. В публикации газеты говорилось, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства Ламбрехт выразила сама.

Также ранее Кристина Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за своего новогоднего видеообращения, об этом сообщила газета Die Welt. Ролик, размещенный в соцсетях главы ведомства, вызвал недовольство у немецких политиков, в том числе, ее однопартийцев, а также у простых немцев плохим качеством съемки, но главное - самим содержанием речи министра.