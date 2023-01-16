Средняя цена российской нефти Urals составила 46,82 доллара за баррель

Средняя стоимость нефти Urals за месяц составила 46,82 доллара за баррель Фото: REUTERS

Средняя стоимость российской нефти бренда Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023-го составила 46,82 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

Тем не менее президент России Владимир Путин исключил потери для бюджета из-за введения потолка цен на российскую нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.