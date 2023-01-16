Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире16 января 2023 10:37

Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро помощи

Первый транш в размере трех млрд евро поступит на этой неделе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро помощи

Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро помощи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина и Европейский союз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Такое заявление в понедельник, 16 января, сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина и ЕС только что подписали меморандум о взаимопонимании по поводу предоставления 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи», - написал глава украинского правительства в Twitter, уточнив, что на текущий неделе Киев ожидает от Евросоюза транш в размере трех миллиардов евро.

Напомним, в ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Киева на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Тогда отмечалось, что Европейский союз намерен перечислить первые средства уже в январе 2023 года.