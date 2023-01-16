Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина и Европейский союз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Такое заявление в понедельник, 16 января, сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина и ЕС только что подписали меморандум о взаимопонимании по поводу предоставления 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи», - написал глава украинского правительства в Twitter, уточнив, что на текущий неделе Киев ожидает от Евросоюза транш в размере трех миллиардов евро.

Напомним, в ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Киева на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Тогда отмечалось, что Европейский союз намерен перечислить первые средства уже в январе 2023 года.