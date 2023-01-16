Шольц освободил Ламбрехт с должности главы Минобороны Германии

Кристина Ламбрехт Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 16 января, принял отставку министра обороны страны Кристины Ламбрехт, также сообщается, что он своевременно представит новую кандидатуру на этот пост.

Напомним, Ламбрехт подала прошение на имя канцлера страны Олафа Шольца о снятии ее с должности, об этом сегодня, 16 января, сообщило агентство DPA. По информации агентства, которому текст документа представило немецкое оборонное ведомство, министр сегодня направила официальное обращение к канцлеру Германии Олафу Шольцу и попросила об отставке.

Ранее стало известно, что Ламбрехт решила подать в отставку, но конкретная дата, когда это произойдет, не сообщалась. Об этом писало немецкое издание Bild. В публикации газеты говорилось, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства Ламбрехт выразила сама.

Также ранее Кристина Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за своего новогоднего видеообращения, об этом сообщила газета Die Welt. Ролик, размещенный в соцсетях главы ведомства, вызвал недовольство у немецких политиков, в том числе, ее однопартийцев, а также у простых немцев плохим качеством съемки, но главное - самим содержанием речи министра.