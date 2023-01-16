Премьер Польши Моравецкий призвал Германию направить Украине танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл сегодня, 16 января, в Берлин, где призвал немецкое правительство передать Киеву тяжелое вооружение, в частности, танки.

"Сейчас нет повода для блокирования поддержки для Киева. Я призываю правительство Германии к решительным действиям, заключающимся в поставках на Украину всех видов вооружений", - сказал он.

"Мы в течение многих лет инвестируем в тяжелое вооружение, в танки. Мы не должны позволить им ржаветь на складах", - добавил премьер Польши.

Ранее стало известно, что Германия поставит Украине бывшие в употреблении танки и списанные БМП.

Также ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке. Немцы не будут действовать в одиночку, поскольку это критерий взвешенной политики Берлина, подчеркнул он.

При этом Пушков выразил мнение, что Германия не намерена поставлять Украине танки вопреки давлению США. Сенатор считает, что давление на Германию со стороны США будет нарастать.

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