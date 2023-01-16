DPA: Германия начала переброску в Польшу обслуживающих ЗРК Patriot сотрудников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ начала переброску специалистов, обеспечивающих обслуживание зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые в ближайшем времени будут передислоцированы в Польшу, сообщило агентство DPA.

"Бундесвер начал передислокацию своей системы Patriot в Польшу. Первые солдаты должны отправиться сегодня… из Бад-Зюльце (Мекленбург-Передняя Померания)", - уточнило агентство со ссылкой на источники в ведомстве.

В ближайшие несколько дней также будут передислоцированы и сами системы ЗРК, написало DPA.

Ранее стало известно, что украинских военных будут обучать управлению комплексами ПВО Patriot в Германии. Об этом сообщил СМИ анонимный американский чиновник.

Также ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет американкой помощи для Украины. Также Штаты выделят Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов.

Сайт KP.RU писал о том, повлияют ли поставки Украине ПРО Patriot на ход спецоперации и чем может ответить на это Россия.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Россию хотят выгнать из ООН и взять все ресурсы страны под внешнее управление (подробнее)