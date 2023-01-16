Минобороны Болгарии ответило на сообщения о поставках Су-25 Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны технического правительства Болгарии Николай Милков сообщил, что не знает ничего о партии самолетов Су-25, которые, согласно появившейся накануне в СМИ сообщениям, были проданы в страны – члены Североатлантического альянса для дальнейшей передачи Киеву.

Ранее в статье агентства Bloomberg перечислялось, какую военную помощь Украина получила от западных стран, среди прочего, в разделе «авиация» говорилось о том, что Болгария продала 14 самолетов Су-25 советского производства странам - членам Североатлантического альянса, которые после этого передали штурмовики Украине.

«У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу это от вас», - приводит Болгарское национальное телевидение слова главы военного ведомства Болгарии

Кроме того, сообщается, что Министерство обороны технического правительства Болгарии готовит отдельное сообщение по поводу информации, опубликованной агентством Bloomberg.