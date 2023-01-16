Еврокомиссия приняла к сведению результат народных консультаций в Венгрии по санкциям против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано сообщил, что Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по антироссийским санкционным ограничениям, когда 97% из почти 1,4 млн участников высказались против санкций.

Ранее венгерское правительство выразило надежду, что Брюссель прислушается к результатам консультации, приняв меры по пересмотру своей санкционной политики, от которой страдает европейская экономика.

«Мы приняли к сведению национальную консультацию, а также очень низкий уровень участия граждан в ней … Если в будущем будут решения по новым санкциям или по их корректировке, то это будет единогласное решения 27 государств-членов ЕС», - заявил Стано, отметив, что страны-члены Европейского союза уже ввели девять пакетов санкционных ограничений и постоянно пересматривают эти меры на предмет усиления.

Национальная консультация в Венгрии прошла с 14 октября по 15 декабря 2022 года, когда граждан спрашивали об отношении к санкциям против российских энергоносителей, а также ограничениям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост стоимости продуктов.

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