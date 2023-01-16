Певица Мадонна отметит 40-летие карьеры мировым турне

Мадонна, фото: кадр видео

Певица Мадонна впервые за последние три года отправится в мировой тур. Так артистка решила отметить 40-летие своей музыкальной карьеры, сообщает сайт Billboard.

На выступлениях певица исполнит популярные хиты с самого первого релиза Madonna 1983 года до последнего музыкального диска 2019-го Madame X.

Также, по данным источника, этот тур станет крупнейшим за всю музыкальную карьеру артистки.

При этом представители звезды пока не озвучили полный список городов, где состоятся ее выступления. Но стало известно, что исполнительница даст несколько программ в Лондоне на площадке O2.

Ранее сообщалось, что 63-летняя Мадонна вновь снялась в провокационной фотосессии. Наиболее удачными, по ее мнению, снимками певица поделилась в соцсетях. Хотела поразить подписчиков своими привлекательными формами, но вышло ровно наоборот: новые фото звезды вызвали шок и трепет.

Также ранее стало известно, что Мадонна закрутила роман с 23-летним манекенщиком. Отмечалось, что каждый новый бойфренд певицы моложе предыдущего.